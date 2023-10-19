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Görüşmede, İsrail ve Filistin 'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı.

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'i ziyaret etti

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'i ziyaret etti

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