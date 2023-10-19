 

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'i ziyaret etti İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'i ziyaret etti

    

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Kaynak: AA