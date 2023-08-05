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ANKARA AA- Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan , Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hakan Fidan, Irak'ı ziyaret edecek

Hakan Fidan, Irak'ı ziyaret edecek

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