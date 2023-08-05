ANKARA AA- Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.
ANKARA AA- Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P