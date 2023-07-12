İSTANBUL AA- VakıfBank Kültür Yayınlarından (VKBY) yapılan açıklamaya göre, dilbilimci, etnograf ve Türkolog Kaşgarlı Mahmud'un 1072'de yazmaya başlayıp 1077'de tamamladığı sözlük, Türkçenin gelmiş geçmiş en önemli referans kaynağı olarak biliniyor.

Türk kültürünün, tarihinin, coğrafyasının, edebiyatının, mitolojisinin, yaşayışının ve düşünce mirasının evrensel boyutta kaleme alındığı eser, aynı zamanda döneminin tıp ve tedavi usulleri hakkında da okurları aydınlatan ansiklopedik bir eser niteliği taşıyor.

Türkçenin kültürel derinliğinin en ince ayrıntısına kadar ortaya koyulduğu eser, bugüne kadar yapılan çevirilerden farklı olarak Kaşgarlı Mahmud'un belirlediği sıra yerine, Türk alfabesindeki sıraya göre hazırlandı.

Kaşgarlı Mahmud tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçe'nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılan kitap, Mustafa Ç. Kaçalin tarafından Türkçeye kazandırıldı.