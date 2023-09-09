ANKARA (AA) -

Erbaş, sosyal medya hesabından, Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen deprem nedeniyle yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Fas'ta meydana gelen depremde çok sayıda can kaybı ile yaralanmanın olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Dost ve kardeş Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."