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Sağlık ekipleri oyunu kullanan Altın'ı yine ambulansla evine götürdü.

Altın, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Allah devlete ve millete zeval vermesin." dedi.

Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetiyle oy kullandı

Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetiyle oy kullandı

Siirt'te de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Evde Bakım Hizmetleri personeli, kentte yaşayan ve kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen 91 yaşındaki Vecide Altın'ın evine gitti.

Merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden ve yatağa bağımlı yaşayan 67 yaşındaki Yıldız Arslan, evine getirilen seyyar sandık ta oy kullandı.

Diyarbakır'da görevliler, hastalığı ve engeli sebebiyle sandık başına gidemeyen seçmenlerin evine sandık ulaştırdı.

İl Seçim kurullarınca yürütülen çalışmada görevliler, yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin evine sandık götürüyor.

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