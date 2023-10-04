Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Damar, Ortaç ve Seren mahalleleri kırsalında başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 72 kilogram esrar, 52 kök skunk bitkisi, 2 uzun namlulu tüfek, tabanca, 4 şarjör, 102 fişek ve hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA