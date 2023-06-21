KAYSERİ - Doç. Dr. Fatih Karaaslan, robotik protez cerrahisi hakkında bilgi verdi.

Diz ve kalça cerrahisinde robot teknolojisi

Tıp alanında hızla gelişen teknolojiler, cerrahi müdahalelerin doğruluğunu ve etkinliğini artırmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. Son yıllarda ortopedi ve travmatoloji alanında gerçekleşen en önemli yeniliklerden biri de, robotik cerrahinin diz ve kalça artroplastisi (protez ameliyatları) ameliyatlarına entegre edilmesidir. Robotik cerrahi, ortopedi hekimlerinin daha hassas, ölçülebilir ve kişiye özgü işlemler gerçekleştirmesini sağlayarak, hastaların iyileşme sürecini olumlu yönde etkilemektedir.

Kontrol edilebilir cerrahi ortam

Robotik cerrahi, ortopedi hekiminin el becerisini ve deneyimini artıran, daha kontrol edilebilir bir ortam sağlayan robotik sistemlerin kullanımını içermektedir. Diz ve kalça artroplastisi ameliyatlarında kullanılan robotik cerrahi, ortopedistin önceden planlama yapmasına, cerrahi sırasında gerçek zamanlı görüntüleme ve navigasyon araçlarıyla yönlendirilmesine ve daha hassas protez yerleştirmesine olanak sağlamaktadır.

Protezin en doğru şekilde yerleştirilmesine olanak tanıyor

Robotik cerrahide, ortopedistler ameliyat öncesi bir planlama süreci gerçekleştirmektedir. Hastanın röntgen ve bilgisayarlı tomografi sonuçları, üç boyutlu modelleme ve sanal cerrahi simülasyonlar aracılığıyla bilgisayar ortamında analiz edilir. Bu sayede ortopedistler, protezin doğru yerleşimini belirleyebilir ve ameliyat öncesi komplikasyon denilen istenmeyen sonuçları önceden tahmin edebilir ve önleyebilir hazırlıkları yapabilir.

Ameliyat sırasında robotik cerrahi, ortopediste gerçek zamanlı navigasyon sağlamaktadır. Ortopedist, önceden planlanmış yol tariflerini takip ederken, robotik sistem hekime gerekli yönlendirmeleri yapar. Ortopedistin cerrahi aletleri, robotik sistem tarafından kontrol edilerek daha hassas hareketler gerçekleştirilir. Bu sayede ortopedist, daha güvenli ve ölçülebilir bir şekilde protez yerleştirebilir.

Robotik cerrahinin hastalar açısından avantajları

Robotik cerrahi, diz ve kalça artroplastisi ameliyatlarındaki başarı oranını artırırken, hastaların iyileşme süresini kısaltmaktadır.

Daha hassas protez yerleştirilmesi, daha az doku hasarı ve daha az kan kaybı anlamına gelmektedir.

Daha küçük kesiler, hastaların ağrı seviyelerini azaltırken, iyileşme süresini kısaltmaktadır ve sonuç olarak hastanede kalış süresini azalmaktadır. Bu da hastaların daha hızlı bir şekilde günlük yaşamlarına dönmesini sağlamaktadır.

Robotik cerrahi, diz ve kalça artroplastisi ameliyatlarında cerrahi müdahaleleri daha güvenli, hassas ve etkili hale getiren bir teknolojidir. Hastaların iyileşme sürecini hızlandırırken, ortopedistlerin de daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olmaktadır.

Cerrahi sonrasında uyulması gerekenler

Robotik cerrahi sonrasında dize ve kalçaya yerleştirilen protezlerin ömrünün daha uzun olması için bazı kurallara uyulması gerekir. Cerrahi sonrasında protezlerin ömrünün klasik tekniklere göre yapılan ameliyatlara göre daha uzun olması öngörülmektedir.

Protezi zorlayacak uzun süreli hareketlerden kaçınılmalıdır.

Hekimin uygun gördüğü egzersizler düzenli olarak yapılmalıdır.

Protezin ömrü kilo kontrolüne bağlıdır. Kişinin ideal kiloda olması protezin ömrünü de uzatacaktır.

Günlük aktivitelerin yanı sıra hafif sporlar ameliyattan sonra yapılabilmektedir.

HABER: METE YILMAZ