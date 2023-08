Bu yazın şarkılarını sıralayan DJ Hakan Özdemir, ‘’Simge Aşkın Olayım, Hande Yener Benden Bir Tane Daha Yok ve Güneş’in Haydi Gel Benimle Ol şarkıları bu yaz çok seviliyor.’’ dedi.

Birbirinden ünlü mekanlarda sahne alan DJ Hakan Özdemir yazın en sevilen on şarkısını şu şekilde sıraladı: Bu Yazın Şarkıları ;





1- Simge - Aşkın Olayım

2- Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok

3- Güneş - Haydi Gel Benimle Ol

4- Sefo - Araba

5- Semicenk, Doğu Swag - Pişman Değilim

6- Murda, Hadise - Sen Dönene Kadar

7- İrem Derici - Yaz Gülü

8- Kubilay Karca - Celladına Aşık

9- Mert Demir, Mabel Matiz - Antidepresan

10- Melike Şahin - Diva Yorgun

DJ’lere göre yazın olmazsa olmaz üç ismi var mı?

Hakan Özdemir: Bence üç isimle sınırlandırmak haksızlık olur, çünkü her mekanın kendi tarzında ve herkesin zevkine hitap eden birbirinden güzel sanatçılarımız var. Aklımda çok isim var, haksızlık etmek istemem. Sanatçı evrensel ve görecelidir, herkese göre değişir olmazsa olmazlar.

‘’RAP MÜZİK HIZLI YÜKSELDİ HIZLI DÜŞTÜ’’

Rap müzik neden bu kadar yükseldi?

Hakan Özdemir: Buna sistem açığı diyebiliriz. Bizler yenilik ve değişikliği severiz, dikkatimizi çeker. Rap müzik hep vardı ama biraz algı olarak konumu kaydı. Bence birkaç yıl önce çıkan rap şarkılar, şimdi çıkan şarkılara göre daha iyiydi. Son iki - üç yıldır birkaç rap şarkı dışında rap şarkı çıktığı söylenemez. Eğer o şarkılara rap dersek gerçek Türk Rapperlarımıza büyük ölçüde haksızlık olur.

Kısaca sistem açığından ve kulağa değişik geldiğinden dolayı rap müzik hızla yükseldi ama son zamanlarda hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Yeni yükselecek olan modayı hep beraber bekliyoruz.

‘’SOSYAL MEDYADA BİRKAÇ MİLYON TAKİPÇİSİ OLANI SANATÇI YERİNE KOYMAYIN’’

Rap müzik ve pop müzik arasındaki rekabette hangisi galip gelir?

DJ Hakan Özdemir: Her dönem kıyafet veya müzik olarak farklı modaların olduğu görülüyor. Son yılların modası Rap müzik oldu fakat çok uzun sürecek gibi durmuyor, çünkü yapılan işlere bakılırsa rap müzik düşüşe geçiyor. Bizler hızlı tüketen toplumuz, özellikle müzik konularında ve çağımızın kolay ulaşılabilir olmasıyla çok hızlı bir şekilde dinleyip hemen yeni çıkacak olan şarkıları bekliyoruz. En kötüsü bir önceki şarkıyı çok çabuk tarihe gömüyoruz. Ama eskiden öyle miydi? TV’de bulunan müzik kanallarında sevdiğimiz müzik çıksın diye saatlerce beklerdik. Kolay ulaşamazdık ve hemen tüketip sıkılmazdık.

Her şarkı bizim için çok kıymetliydi, sözlerin anlamları vardı. En önemlisi o şarkılarda emek vardı. Fakat şu an öyle mi? Teknolojik imkanlar sebebiyle hiç emek verilmeyen ve sadece birkaç altyapı kanalı ile hazırlanmış olan müzikler popüler olabiliyor. Üstelik sözleri küfürlü veya argo. Ortaya çok kalitesiz işler çıkıyor ama genç arkadaşlarımız bunları beğeniyor maalesef.

Türkçe pop öyle mi? Kalitesiz müzik çıkartmak kesinlikle ayıp gözüyle bakılırdı, her sözü her bestesi ve her aranjesi emek kokardı. Eski Rap şarkılarda kullanılan sözler insanları düşündürür ve en kısa rap şarkı dört dakika olurdu ve dolu doluydu. Şimdiki z kuşağı rapçileri bir iki dakikaya anlamsızca şeyler sığdırıp adına şarkı diyorlar. Eski rap şarkıların sadece bir tanesinin sözleri kullanılarak bugünkü Z kuşağı rapçiler 12 şarkılık albüm yaparlar. Birkaç rapper kardeşimi tenzih ediyorum.

Dolayısıyla kalitesiz olan rap bitecek, geçmişte kalitesiz pop şarkıların bittiği gibi. Kaliteli, emek verilen, sözleri düşündüren ve hayatımıza anlam katan Türkçe Pop ve Rap şarkılar hayatımızda olmaya devam edecek.

Bu rekabetin kazananı tarzı ne olursa olsun kaliteli ve emek verilen müzikler olacak.

Genç kardeşlerime ve müzikseverlere tavsiyem; Sosyal medyada birkaç bin veya milyon takipçiye ulaşan herkesi sanatçı yerine koymayın. Bazı insanların sosyal medya fenomeni olması sanatçı olduğu anlamına gelmiyor, onları biz popüler ediyoruz ve kendilerini sanatçı zannederek renkli dünyada kalmasına sebep oluyoruz.