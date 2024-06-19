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Osmaniye'de de termometreler 40 dereceyi gösterdi, nemin etkisiyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar boş kalırken, dışarıya çıkanlar da parklardaki ağaçların altında vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar, Defne ilçesindeki Harbiye Şelalesi'nde serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının da yüzde 63 ölçüldüğü Hatay'da caddeler boşaldı.

Vatandaşlar, güneşten korunmak park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Mersin'de hissedilen hava sıcaklığı 38 dereceye, nem oranı ise yüzde 91'e yükseldi.

Parkta dinlenenlerden Emine Yağbir, sıcak hava dan bunaldıkları için ağaçların altında oturduklarını söyledi.

Dışarıya çıkan bazı vatandaşlar, Atatürk Parkı'ndaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Adana'da, nem oranı yüzde 55'i aştı, bunaltıcı hava nedeniyle merkez Seyhan ilçesinde sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlar boş kaldı.

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