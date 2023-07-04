Banklar güneş panelleriyle elektrik üretecek, akıllı cihazlar için şarj istasyonu görevi görecek ve kablosuz internet bağlantısıyla da öğrencilere hizmet verecek.

Akıllı çardakların, gelecek eğitim öğretim döneminde üniversitenin tüm kampüslerinde hizmete girmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, projenin öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracağını vurguladı.

Çardakların üretiminde sürdürülebilirlik esas alınarak geri dönüşümlü malzemelerin tercih edileceğini belirten Hotar, şunları kaydetti:

"Kaliteli eğitimin yanında öğrencilerimizin kampüs içerisindeki ihtiyaçlarına yönelik projeler yürütüyoruz. Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan saha araştırmaları sonucunda, öğrencilerimizin ders saatleri dışında zaman geçirdiği kampüs alanlarında çağımız teknolojilerini içinde barındıran bir proje hazırlandı. Üniversite olarak hemen her yerleşkemizde 'Sıfır Atık' belgesine sahibiz.

Üniversitemizin sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji olanaklarından yararlanma ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda şekillenen bu proje tamamen çevreye duyarlı şekilde hazırlanıyor. Kampüslerimizde kullanılmayan metal ve ahşap malzemelerle üretilen çardakların projesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuracağız. Bundan sonra da bu alandaki çalışmalarımızı aynı kararlılık ve duyarlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."