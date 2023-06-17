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Törene, Demirel ailesinin yanı sıra Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu katıldı.

Edirne'de gerçekleştirilen dezenformasyonla mücadele eğitimi devam ediyor

Edirne'de gerçekleştirilen dezenformasyonla mücadele eğitimi devam ediyor

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