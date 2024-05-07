Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,2569'dan tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,2690'dan, avro/TL yatay seyirle 34,7570, sterlin/TL yüzde 0,2 kayıpla 40,4790'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle önceki kapanışının hemen üzerinde 105,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü olması varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan verilerin ABD'de iş gücü piyasasının yavaş yavaş da olsa soğumaya başladığına ilişkin sinyaller vermesinin enflasyon endişelerini azalttığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle en az bir faiz indirimine imza atacağı ve bu adımın eylül ayında atılacağı beklentileri öne çıkıyor.

Fed'in yol haritasına ilişkin ipuçları için Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yakından takip edildiğini söyleyen analistler, New York Fed Başkanı John Williams'ın Fed'in bir noktada faiz indirimine gideceğini ancak şimdilik para politikasının "iyi bir yerde" olduğunu belirttiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro bölgesinde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını kaydetti.