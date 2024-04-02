Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 azalışla 32,2565'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,2930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 34,6470, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 40,5150 seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, imalat sanayisinde 16 aylık daralmanın ardından ilk kez genişleme kaydedilirken, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 50,3 puanla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu veriyle birlikte dolar endeksi, 14 Kasım 2023'ten bu yana ilk kez 105 seviyesinin üzerinde kapanırken, şu sıralarda da önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının yavaş yavaş faiz indirimlerine hazırlandığını ancak Fed'in faiz indirim kararını diğer ülkelerden daha geç alma ihtimalinin artmasıyla doların diğer önemli para birimleri karşısında değer kazandığını belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalardaki tonun piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamaların açıklanan makroekonomik verilerle dalgalanmaya devam ettiğini bildirdi. Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali de yüzde 58'e geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi PMI ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.