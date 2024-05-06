Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü, önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,3337'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 32,2910'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 34,7860, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,5750'den satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,3 gerileyerek 105,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üstünde 105,1 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörülerin güç kazandığı gözlemlenirken, faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiği bu dönemde, iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyallerinin ekonomide "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik umutları beslediğini kaydederek hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ABD'li kredi derecelendirme kurumu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya çıkararak, "Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.