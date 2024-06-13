Dün düşüş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 32,2895'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükseliş eğiliminde başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,2990 ve avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,9190 seviyelerinde bulunurken, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 41,3010'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 104,7 seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle varlık fiyatlamalarında karışık bir seyir izleniyor.

Fed iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını dün açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Karar metninde, son aylarda FOMC tarafından belirlenen yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru "ılımlı" bir ilerleme kaydedildiği aktarıldı. Fed, geçen ayki para politikası karar metninde yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığını belirtmişti.

Karar sonrası yayımlanan Fed'in gelecek dönemdeki projeksiyonuna ilişkin işaretler veren "nokta grafiği"'nde Fed'in bu yıl 3 faiz indirimine gitme ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerin ardından, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 66'ya, kasımda ise yüzde 98'e çıktı.

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Böylece, ülkede enflasyon mayısta, Temmuz 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda değişim göstermedi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.