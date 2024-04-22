Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü, bir önceki kapanışın hemen üstünde 32,5393'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yüzde 0,1 artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 32,5820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 34,7440, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 40,3430'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda 0,1 düşüşle 106 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'de ekonomik aktivite ve iş gücü piyasasındaki güçlü duruşun devam ettiğine yönelik makroekonomik veriler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Cuma günü Fed'in yayımladığı, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun nisan sayısında, inatçı enflasyonun ve parasal sıkılaşmanın finansal istikrara yönelik en büyük risk olarak görüldüğü bildirildi.

Analistler, Fed'in politika faizini Temmuz 2023'ten bu yana son 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına rağmen son dönemde ABD'de açıklanan verilerin ekonomideki canlılığa işaret ettiğini kaydederek perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 41 ve eylülde yüzde 64 ihtimalle fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün destek olarak öne çıktığını aktardı.