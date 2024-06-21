Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,87 üstünde 32,8141'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 32,8800'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 35,0980 ve sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 41,5720'den satılıyor.

Dolar endeksi ise dün önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 105,4 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 105,8 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve ABD'de dün açıklanan verilerden gelen karışık sinyallerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de 2'nci el konut satışlarının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.