Haber: Mert Osman Erman

Yeni iddianame, savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanması suçlamasından bir, engelleme suçlamasından iki olmak üzere toplamda 40 suçlama ekliyor.

Bay Trump, suçsuz olduğunu iddia ediyor ve savcıyı "deli" olarak niteledi.

Başkanlık için yeniden aday olduğu dönemde birden fazla yasal davayla mücadele ediyor.

Eski ABD Başkanı'nın Mar-a-Lago malikanesindeki bir çalışanı olan Carlos de Oliveira da şimdi suçlanıyor.

Savcıların, yasadışı olarak elde tutulan dosyaların taşındığı görünen güvenlik kamerası görüntülerini silmek için ne yapılabileceğini sorduğu iddia ediliyor.

Bay Trump, yakın danışmanı Walt Nauta ile birlikte suçsuz olduğunu iddia etti ve Nauta'ya Perşembe günü iki ek engelleme suçlaması daha geldi. Gözden geçirilen iddianame, Nauta ile Mar-a-Lago'nun mülk yöneticisi Bay de Oliviera arasında Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasını engelleme çabalarını tasvir ediyor.

Yeni mahkeme belgelerine göre, Nauta ve de Oliveira, Adalet Bakanlığı'nın kasada bulunduğunu iddia ettiği gizli belgelerin bulunduğu bodrum katının gözetim görüntülerini talep eden bir şahsiyetin emrindeki görüntüleri silmek için komplo kurdu.

Belgelerde, Bay de Oliveira'nın bilgi teknolojisi direktörü olan başka bir çalışana "patronun" sunucunun silinmesini istediğini yazdığı iddia ediliyor.

Belgeler, Bay de Oliveira'nın daha sonra Mar-a-Lago'nun kenarındaki çalılık ve bitki örtüsünün arasından geçerek IT odasına ulaştığı ve Bay Nuata ile buluştuğu bir sahneyi anlatıyor.

"Ne yapacağız," diye sorduğu iddia edilen meslektaşına Bay de Oliveira'nın sorduğu belirtiliyor. Bay de Oliveira'nın avukatı yorum yapmayı reddetti.

Güncellenen iddianame, Bay Trump'ın Mar-a-Lago'yu ziyaret eden biyografi yazarlarıyla yaptığı görüşmede gizli belgeyi bilerek paylaştığını iddia ediyor.

İddianamede, Bay Trump'ın biyografi yazarlarına gösterdiği belgenin "Ülke A" olarak tanımlanan İran'a saldırı planlarını içerdiği belirtiliyor.

Bay Trump'ın iddia edildiği şekilde, misafirlerinden birine "Bakın bunu buldum... Harika değil mi? Büyük bir dosya yığınım var, bu şey yeni çıktı. Bakın," dediği iddia ediliyor.

Belgeler davası özel savcı Jack Smith tarafından yürütülüyor ve aynı gün 2020 seçim sonuçlarını değiştirme çabalarına ilişkin ayrı bir soruşturma için Bay Trump'ın avukatlarıyla görüştü.

Bay Trump, bu ayın başlarında bu davada suçlanmayı beklediğini ancak Perşembe günü avukatlarının zamanlama konusunda hiçbir işaret almadığını söyledi.

Bay Trump, 2024 başkanlık kampanyasından gönderilen bir e-posta açıklamasında belgeler davasındaki yeni suçlamaları reddetti.

"Aptal Jack Smith onların hiçbir delilleri olmadığını biliyor ve yasadışı cadı avlarını kurtarmak için her yolu deniyor," dediği açıklamada yazıyor.

Bay Trump'a karşı getirilen son suçlama, mülkiyet ve reality TV mogulu için artan bir yasal sorunlar listesine ekleniyor.

Şu anda sessizlik hakkı için yargılanıyor ve 34 adet suçlamayla yüzleşiyor, yazar E Jean Carroll'a karşı hakaret davasında sivil suçlamalarla karşı karşıya ve Georgia savcıları, seçim sonuçlarını değiştirme iddiasıyla ilgili olarak suçlama konusunda henüz karar veriyor.

Eski Trump danışmanı Stephen Moore, eski başkanın karşı karşıya olduğu suçlamaların, Cumhuriyetçi başkanlık önseçimlerinde adaylığını sağlamlaştırmak için hizmet eden "saldırılar" olduğunu belirtti.

BBC'ye konuşan Moore, "Onu ne kadar çok suçlarlarsa, Cumhuriyetçiler arasında popülaritesi o kadar artar," dedi.