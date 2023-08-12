Haber: Mert Osman Erman

Açıklanmış kayıtlar gösteriyor ki, Jack Smith, muhtemelen yayınlanmamış gönderileri de içerebilecek şekilde Trump'ın hesabına ilişkin "veri ve kayıtlar" istedi.

Başlangıçta arama kararına direnen Twitter, sonunda uygulamış ancak mahkeme tarafından belirlenen tarihi üç gün geçirdi.

Gecikme, şirketin mahkeme kararına karşı gelmekten dolayı 350,000 dolar (275,000 sterlin) para cezasına çarptırılmasına neden oldu.

Arama kararının varlığı ve üzerine yapılan hukuki mücadele, Çarşamba günü açıklanan mahkeme belgelerinde ortaya çıktı.

Hâlâ bazı sansürlemeler içeren açıklanan karara göre, Twitter'ın avukatları arama kararına kendisi itiraz etmedi, ancak bunu gizli tutan açıklama yapmamayı reddetti.

Şu an Elon Musk'ın sahipliği altındaki X adını taşıyan şirket, müşterilerin hesaplarının arama kararına tabi tutulduğu durumda bilgilendirilmesine izin verilmesi gerektiğini savundu.

X, verileri Şubat ayında teslim etti, ancak cezayı temyiz etti. Şirketin davası geçen ay ABD temyiz mahkemesi tarafından reddedildi.

Belgelerde, Bay Smith'in tam olarak ne aradığına dair çok fazla işaret yoktur. Mahkeme belgesi, şirkete yalnızca Trump'ın hesabıyla ilgili "veri ve kayıtları üretmeleri" talimatını veren arama kararını belirtir.

ABD Kongre paneli, 6 Ocak 2021'deki Capitol isyanını inceleyen, Trump'ın destekçilerine Washington'a gelmeleri çağrısında bulunan ancak asla gönderilmemiş bir tweet taslağı hazırladığını buldu.

"6 Ocak'ta saat 10'da Ellips'te (Beyaz Saray'ın güneyi) Büyük Bir Konuşma yapacağım. Lütfen erken gelin, büyük kalabalıklar bekleniyor. Marş, Capitol'e sonra. Çalıntıyı Durdurun!"

86.5 milyon takipçisi bulunan @realdonaldtrump hesabı, isyanın ardından askıya alındı.

Eski başkanın tekrar platforma dönüp dönmemesi gerektiğini kullanıcılara sorduğu bir anket düzenleyen Musk'ın Kasım 2022'de tekrar etkinleştirildi.

Trump, tekrar etkinleştirildikten sonra X'te yayın yapmayı tercih etmedi ve bunun yerine kendi Truth Social ağıını kullanmayı tercih etti.

Uzmanlar, Truth Social iş anlaşmalarının, X'te yayın yapmaya devam ederse milyonlarca dolar kaybetme riski taşıdığını belirttiler.

Trump, 2020 seçimleri sonrası olayları çevreleyen ve sınıflandırılmış belgelerin ele alınması ile ilgili iki soruşturmanın liderliğini yürüten Bay Smith tarafından suçlandı.