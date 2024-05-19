Konserde Sefo, Murda, Zara, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan, Siyam ve Mustafa Baran sahne aldı.

Etkinliği organize eden Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, yaptığı açıklamada, Dosso Dossi Holding ve RAMS iş birliğiyle düzenlenen konserlere herkesi davet ettiklerini belirterek, "Gelsinler, burada birlikte mutlu olalım. Bu etkinlik alanımızda, İstanbul'da herkesin birlikte dans edeceği, birlikte coşacağı, halay çekeceği bir ortam yarattık. Şu anda Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor. Bu bizim yapmak istediğimiz şey." dedi.

Daha önce Anadolu'da konser düzenlediklerini kaydeden Eraslan, şu bilgileri verdi:

"Ne mutlu bize ki biz ülkemizin bu çeşitliliğine dokunabiliyor, herkesi kucaklıyoruz. Herkes burada gerçekten Türkiye'nin yüzünü görüyor ve gerçekliğine şahit oluyor. Bu tabloyu herkes aslında çok diliyor, istiyor. Biz de bunu gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu sahneyi gerçekleştirebilmek adına aylardır çalışıyoruz. Bu sanatçılarla birlikte benim DJ performansım olacak. Benim performansım demek aslında görsel şovlarla süslenmiş değişik bir şov demek."

Konser, Mr. Dosso Dossi adıyla DJ setinin başına geçen Eraslan'ın dijital efektler, lazer ve havai fişekler eşliğinde hareketli parçalara yer verdiği performansıyla son buldu.

Ücretsiz gerçekleşen konserde 100 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde led ekran kullanıldı.