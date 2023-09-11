İzmir

İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya kazanan ve yurda dönen Futsal Milli Takımı, Cumhuriyetin 100. yılında "Kupa almadan dönmeyeceğiz" sözünü tutmanın gururunu yaşıyor.

Padova kentinde gerçekleştirilen organizasyonun final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan ve yurda dönen ekip Adnan Menderes Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Şampiyonada en çok gol atan sporcu Birkan Dikici çok heyecanlı ve neşeli olduklarını belirterek, "Şampiyon olduğumuzda sanki kalbim durmuş gibi bir anda heyecanlandım. Adeta yerimde duramadım. Bu kupayı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a götürmeyi çok istiyoruz." diye konuştu.

Sporcu Resul Orakçı, kupayı alıp sağ salim dönmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "(Kupa almadan dönmeyeceğiz) sözü vermiştik. Sözümüzü tuttuk." dedi.

Milli oyunculardan Anıl Koçak şampiyon olduklarında kalbi duracak gibi heyecanlandığını, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Birol Aydın: Artık Türk sporcuları rakiplerin korkulu rüyası olmuş

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, takımın kıyasıya bir mücadele sonrasında Avrupa şampiyonu olarak ülkeye döndüğünü ve kendilerini çok gururlandırdığını dile getirdi.

Aydın, down sendromlu sporculara yönelik algıların geçmişe göre çok değiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllar önce evlere kapatılan, 'hiçbir şey olamaz' denilen bu çocukların sporla nerelere geldiğini İtalya'dan 85 milyon Türkiye'ye göstermiş olduk. Yıllar önce oradaki maçlarda Türk takımları hep üç sıfır, beş sıfır yenilerek dönerdi. Türk sporcuları Türkiye'nin parlayan, dünyanın ise yükselen yıldızı oldu. Artık Türk sporcuları rakiplerin korkulu rüyası olmuş. Gençlik ve Spor Bakanımıza, spor teşkilatımıza, bize güvendiği, maddi ve manevi yanımızda olduğu için sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a, antrenörlere, ailelere ve çocukların alın terlerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız dünyaya tertemiz sayfa olarak gelip tertemiz bir sayfa olarak göçüp giderler. İdarecilerin imkan vermeleri gerekiyor. İmkanlar sayesinde Avrupa'nın göbeğinde, Avrupalıları yenerek, Avrupa şampiyonu takımla ülkeye dönmek çok mutlu etti."

İbrahim Acar: 2. Avrupa şampiyonluğu bizim için çok büyük gurur

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, uzun süren bir kamp süreci olduğunu, 2. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Acar, Portekiz'i zorlu bir süreç sonrası yendiklerini söyleyerek, "2. şampiyonluk bizim için çok büyük gurur. Çocuklarımız çok profesyonel. Ülkemize böyle bir gururu ve mutluluğu Cumhuriyetin 100. yılında yaşatmaktan çok mutluyuz. Çok özel duygular. Gecenin geç saatlerinde bile arayanlar vardı. Bu kupayı ülkemize getireceğimize inanarak gelmiştik. Son 2 dakika kala galibiyet golünü attık. Ben de çok kendimde değildim. Tarif edilemez duygular, orada yaşamak gerekiyor. Önümüzde olimpiyatlar var." değerlendirmesinde bulundu.

AA