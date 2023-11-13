Haber: Mert Osman Erman

DP World Australia konteyner terminallerinde Melbourne, Sidney, Brisbane ve Perth'te Cuma'dan Pazartesi sabahına kadar işlemler aksadı.

Şirket, ülkeye giren ve çıkan malların yaklaşık %40'ını yönetiyor.

BBC'nin anladığına göre kesinti, büyük Avustralyalı süpermarketlere mal tedarikini etkilemedi.

Dubai devletine ait DP World'ün bir birimi olan DP World Australia, limanlarının yerel saatle 09:00'da "gece boyunca ana sistemlerin başarılı testlerini takiben işlemleri yeniden başlattı" dedi.

Şirket ekledi: "Şirket, dört Avustralya terminalinden yaklaşık 5.000 konteynerin bugün taşınacağını bekliyor."

Pazartesi günü hükümetin siber güvenlik koordinatörü Darren Goldie, operatörün sitelerini yeniden çevrimiçi hale getirme konusunda "iyi ilerleme" kaydettiğini söyledi.

Siber saldırıyı gerçekleştirenler hala belirlenmemiş olup DP World, limanlarını internetten ayıran saldırı nedeniyle bağlantılarını kesmek zorunda kaldıklarını söyledi.

DP World, cuma günü limanlarında internet bağlantısını durdurarak ağlarına "devam eden yetkisiz erişimi" engellemeyi amaçladıklarını belirtti.

Çevrimdışı kalma, kamyonların etkilenen sitelere konteyner taşımalarını giriş çıkış yapamamasına neden oldu.

Pazartesi günü yeniden hizmete başlamak, ağlarına yapılan saldırıyla mücadelede ilk adımdır. DP World, sorunu incelemeye ve ağlarını siber saldırılara karşı korumaya devam etme aşamasında olduğunu belirtti.

"Limana operasyonların yeniden başlaması, bu olayın sona erdiği anlamına gelmiyor. DP World Australia'nın soruşturması ve devam eden iyileştirme çalışmaları muhtemelen bir süre daha devam edecek" dedi şirket.

Çifte darbe

DP World, müşteri teslimatlarında gecikmeye neden olan endüstriyel eylemlerden de etkilendi.

Ekim ayında başlayan eylemlerde, işçiler 24 saatlik grevlere katıldı ve kamyonları boşaltmayı reddetti.

Ücret artışları için pazarlık yapan Maritime Union of Australia, endüstriyel eylemin 20 Kasım'a kadar uzatılacağını duyurdu.

Siber saldırı, tıbbi ekipmanlardan Noel oyuncaklarına kadar her şeyin tedarikinin bozulabileceği korkularını artırdı.

Ancak süpermarket zinciri Woolworths'tan bir sözcü, durumu izlediklerini ve "şu anda herhangi bir anlık etki beklenmediğini" belirtti.

BBC'nin anladığına göre, Woolworths'ün Noel ürün yelpazesi zaten Avustralya'ya ulaştı.

Ayrıca, DP World'ün gelişmeleri izlediği belirtilen rakip zincir Coles'u etkilemesi beklenmiyor.

Avustralya, 2022'nin sonlarından beri siber saldırılarda artış yaşadı.

Bu yılın başlarında, Albanese hükümeti siber güvenlik yasalarını yeniden düzenleme planlarını duyurdu ve sızmalara karşı yanıtları koordine etmek için bir ajans kurdu.

Hükümetin muhtemelen şirketler için raporlama gereksinimlerini sıkılaştıracak olan önerdiği kurallara ilişkin detayları gelecek hafta yayınlaması bekleniyor.