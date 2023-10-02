Haber: Damla Oya Erman

Bu ağ, Skyports tarafından inşa edilecek ve kompakt elektrikli uçan araçlarla yolcuları büyük şehir destinasyonlarına taşıyacak.

Diğer uçan taksi hizmetleri de dünya genelinde büyük şehirlerde başlatmayı planlıyor.

Dubai, 2026'ya kadar tam anlamıyla çalışan bir uçan taksi ağı oluşturarak uçan taksi geleceğini öncülük etmeyi umuyor.

Bu hava taksileri için iniş altyapısı oluşturan Skyports'un CEO'su, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli İngilizce bir gazete olan Khaleej Times'a göre şehrin, dünya genelinde bir "tam anlamıyla geliştirilmiş bir ağı" toplu taşıma ağına entegre eden ilk şehir olacağını söyledi.

Skyports, ilk olarak Şubat ayında bu hava taksileri için iniş sahaları olan "vertiport"ları inşa etme planlarını duyurmuştu. Şirketin basın bülteninde, Dubai Uluslararası Havalimanı, Palm Jumeirah, Dubai Downtown ve Dubai Marina yakınlarında dört iniş sahasının inşa edilmesi planlandı.

Skyports'un basın bültenine göre, "Bu ilk yerler, Dubai'nin en popüler - ve kalabalık - dört bölgesini birbirine bağlayacak ve yüksek hızda, sıfır emisyonlu bağlantı sağlayacak."

Elektrikle çalışan kalkış ve iniş araçları olarak bilinen eVTOL'ları üreten Amerikan bir girişim olan Joby Aviation, bu girişimi tanıtmak için Skyports'a katıldı.

Uçan araç endüstrisinin 2035 yılına kadar 150 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor ve girişimler, teknolojinin büyük şehirlerde trafik ve kirliliği azaltacağı fikrini şirketlere ve hükümetlere satmaya çalışıyor. Bu kompakt hava araçları elektrikle çalışıyor ve pervaneleri normal helikopterlere göre daha sessiz olacak şekilde tasarlanmış.

New York, Los Angeles ve Paris gibi yerlerde kısa vadeli kişisel helikopter seyahat ağlarını kurma yarışı devam ediyor.

Delta, American ve United gibi havayolları da yolcuları havaalanına ve havaalanından taşımak için geleceğe dönük ulaşım konusuna yatırım yapıyor.