Haber: Mert Osman Erman

Bıçak saldırısında üç çocuk ve bir okul bakım görevlisi yaralandı; bu saldırının ardından şehir merkezinde saatlerce süren olaylar yaşandı.

Başı yaralanan altı yaşındaki bir kız çocuğu şimdi taburcu edildi. Beş yaşındaki bir erkek çocuğu ise Cuma günü taburcu edildi.

Beş yaşındaki bir kız çocuğu ve onun 30'lu yaşlarındaki öğretmen yardımcısıyla birlikte hastanede kritik durumda bulunuyor.

Kurbanlar için çiçekler Gaelscoil Cholaiste Mhuire ilkokulu yakınındaki alanda bırakıldı.

Parnell Caddesi'ndeki olayla ilgili henüz hiçbir gözaltı yapılmadı, ancak Gardaí, şu anda hastanede olan, 40'larında bir erkek olan tek bir şüpheliyi aramıyor.

O, gözetim altında tutuluyor.

Ancak saldırının ardından şehirdeki olayların saatler süren yağmalamaların ardından Cuma gününden bu yana 48 kişi gözaltına alındı.

Olayların ardından araçlar ateşe verildi ve dükkanlar yağmalandı.

Polis, 6.000 saatlik kamera görüntüsünü incelemektedir. İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, şiddetle başa çıkmak için İrlanda tarihindeki en çok sayıda polisin görevlendirildiğini söyledi.

Raporlara göre, gösteri sırasında Gardaí'nin daha fazla bireyi tutuklama olasılığından emin olacağını diğer bakanlara bilgi verdi.

Bakanın açıklamasına göre, hafta sonu boyunca yüksek görünürlüklü bir polis planı, dört kamu düzeni biriminin görevlendirilmesini içermektedir.

Köpek birimi ve atlı birim de görevlendiriliyor, ve Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı'na (PSNI) yapılan karşılıklı yardım talebine istinaden şu anda kullanıma hazır iki su topu bulunmaktadır.

Dublin şehri Cumartesi günü sakin kaldı; binlerce kişi başkente hem Noel alışverişi hem de bir dizi spor etkinliği için indi.

O'Connell Caddesi'nde göçmenlik konularına odaklanan küçük bir protesto, şehir merkezinin her yerinde gözle görülür bir Garda varlığı ile sorunsuz bir şekilde geçti.

Cumartesi akşamı planlanan iki büyük spor etkinliği de devam edecek; bunlardan biri Bray bokscusu Katie Taylor'ın yer aldığı Three Arena'daki bir boks maçıdır.

Bakanın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: "Bu yıl sonuna kadar 95 ek Garda aracının satın alınması için ek 4.4 milyon Euro tahsis ettim. Bu, ülkemizin kasaba ve şehirlerimizde insanlara, işletmelere ve topluluklara daha fazla güvence sağlamak için ülke genelinde görevlendirilecek 17 yüksek görünürlüklü kamu düzeni Garda minibüsünü içerir. Ayrıca, 38 yeni tamamen elektrikli devriye arabası ve 40 üniformasız gözetleme aracını içerir.

"Bunu tekrar belirtmek isterim ki, Perşembe günü gördüğümüz vahşet tolere edilmeyecek ve ben, An Garda Síochána dahil, Adalet Bakanı olarak düzeni sürdürmeleri için Komiser Harris'e tam destek veriyorum. Sorumlu olanlar yargılanacak." Cuma günü McEntee, Mary Lou McDonald'ın, en büyük muhalefet partisi Sinn Féin'in liderinin, McEntee veya polis şefi Drew Harris'e güveninin olmadığını söylemesinin ardından Garda'nın yanıtını savundu.

Taoiseach (İrlanda Başbakanı) Leo Varadkar, Fine Gael meslektaşı McEntee'ye güvendiğini söyledi, bunu Tanaiste Micheál Martin de ekleyerek, Harris'e de güvendiğini sözlerine ekledi.

"Hepsi temelde devlete, ailelere, işçilere ve topluluğumuza ve topluma saldırıdır ve bunu tolere edemeyiz," dedi.