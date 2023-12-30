Wagner grubunun kurucusundan, gelmiş geçmiş en başarılı sitcom dizilerinden birinin yıldızı, aldığı cezalar ve hakkındaki skandallardan dolayı sık sık gündeme gelen İtalya'nın eski başbakanı ve dünya siyasetine yön veren tartışmalı kararları nedeniyle eleştirilerin odak noktası olan eski ABD Dışişleri Bakanına kadar birçok tanınmış kişinin ölümü bu yıla damgasını vurdu.

AA muhabiri, 2023'te hayatını kaybeden siyaset, sanat ve bilim dünyasının önde gelen isimlerini derledi.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kronik lösemi teşhisiyle bu yıl içinde üçüncü kez kaldırıldığı San Raffaele Hastanesinde 12 Haziran'da hayatını kaybetti.

İtalya'da "1994-2011 döneminde 4 ayrı hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olarak kayıtlara geçen 86 yaşındaki Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde siyasi rakipleriyle girdiği polemikler, hakkındaki seks skandalları, yolsuzluk iddiaları ve aldığı cezalarla sık sık gündeme geldi.

Yevgeniy Prigojin

Afrika'dan Orta Doğu'ya birçok kriz bölgesinde faaliyetlerde bulunan Rus paramiliter grup Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Ağustos'ta meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirdi.

Wagner'in Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki aktif rolü nedeniyle kamuoyunda adı sık sık duyulan Prigojin, haziranda Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp Moskova yönetimine isyan etti.

İsyandan tam iki ay sonra yaşanan ve Prigojin'in ölümüne neden olan uçak kazasının bomba patlaması sonucu meydana geldiği ileri sürülse de kazanın sabotaj olup olmadığına yönelik şüpheler hala devam ediyor.

Henry Kissinger

Nazi Almanyasından kaçmış Yahudi bir ailenin çocuğu olan Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 29 Kasım'da hayatını kaybetti.

Kamboçya'ya misket bombaları atılması ve 1970'te Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesi gibi dünya siyasetini şekillendiren tartışmalı kararları nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybederken ardında, göz yumduğu veya izin verdiği pek çok zulüm ve ölüm bıraktı.

Li Kıçiang

Çin'de 2013-2023 yıllarında görev yapan eski Başbakan Li Kıçiang, kalp krizi nedeniyle 27 Ekim'de hayatını kaybetti.

Çin siyasetinin önde gelen figürlerinden biri olarak kabul edilen Li, başbakanlık yaptığı dönemde ekonominin günlük yönetimi, özel sektörün teşvik edilmesi, yapısal reformlar ve Kovid-19 dönemindeki acil ekonomik tedbirlerin uygulanmasında önemli rol oynadı.

Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah

Kuveyt'te güvenlik güçlerinin manevi babası ve İçişleri Bakanlığının gerçek kurucusu olarak nitelendirilen Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 16 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

Şeyh Nevvaf, 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra, kendinden önceki Emir kardeşi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de vefat etmesiyle Kuveyt Emiri olmuştu.

Matthew Perry

"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle hafızalara kazınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim'de hayatını kaybetti.

ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Emmy ödülüne aday gösterilen Perry'nin ölümünün anestezik amaçlı kullanılan ketaminin etkilerinden kaynaklandığı belirlendi.

Sinead O'Connor

Sinead O'Connor ismiyle tanınan ve Müslüman olduktan sonra Şüheda adını alan 56 yaşındaki İrlandalı şarkıcı, 26 Temmuz'da yaşımını yitirdi.

"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran ünlü şarkıcı, 2018'de Müslüman olduğunu duyurmuştu.

Tina Turner

Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla bilinen "Rock'n Roll'un Kraliçesi" lakaplı ABD'li şarkıcı Tina Turner, 24 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Turner, profesyonel hayatı boyunca, müzik dünyasına kazandırdığı eşsiz eserlerle adından söz ettirirken, hit parçalarıyla da dönemin en ilham verici sanatçılarından biri oldu.

Kenzaburo Oe

Japonya'da barışçıl anayasa taraftarlığı ve nükleer güç karşıtı görüşleriyle tanınan Nobel ödüllü yazar Kenzaburo Oe, 3 Mart'ta yaşamını yitirdi.

Eserlerinde genellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yetişen kuşağın duygularına yer veren Oe, güçlü top­lumsal ve siyasal eleştirileriyle Japon edebiyatında kendine özgü bir yer edindi.

Oe aynı zamanda 1994'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülerek, bu ödülü alan ikinci Japon yazar oldu.

Milan Kundera

"Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği" adlı romanı başta olmak üzere edebiyat dünyasına çok sayıda eser kazandıran Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera, 11 Temmuz'da hayatını kaybetti.

20. yüzyılın önemli yazarlarından biri olarak gösterilen Kundera, kaleme aldığı roman, öykü, deneme ve şiirlerle edebiyat dünyasının en tanınmış isimlerinden biri oldu.

Frank Borman

Ay'ın yörüngesine yapılan ilk görevde yer alan emekli astronot Frank Borman, 7 Kasım'da yaşamını yitirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Bill Nelson tarafından "NASA'nın en iyilerinden" ifadesiyle anılan Borman, "Apollo 8" ve "Gemini 7" adlı uzay mekiklerinde görev yaptı.

Aralık 1968'de astronotlar Frank Borman, James Lovell ve William Anders'ı taşıyan "Apollo 8" uzay mekiği Ay yörüngesini 10 kez katetmeyi başarmıştı.