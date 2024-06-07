Branca, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

"Dünya genelinde her gün tahminen 1,6 milyon insan güvenli olmayan gıdalar nedeniyle hastalanıyor." diyen Branca, gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 40'ının, 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğünü söyledi.

Küresel gıda tedarikinin giderek birbirine bağlandığını kaydeden Branca, güvenli olmayan gıdanın oluşturduğu risklerin yerel bir sorundan uluslararası bir acil duruma hızla dönüşebileceğini vurguladı.

Branca, "Dünyanın birçok yerindeki insani krizler gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Gıda, ancak güvenli olduğunda beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilir." dedi.