Branca, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

"Dünya genelinde her gün tahminen 1,6 milyon insan güvenli olmayan gıdalar nedeniyle hastalanıyor." diyen Branca, gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 40'ının, 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğünü söyledi.

Küresel gıda tedarikinin giderek birbirine bağlandığını kaydeden Branca, güvenli olmayan gıdanın oluşturduğu risklerin yerel bir sorundan uluslararası bir acil duruma hızla dönüşebileceğini vurguladı.

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Branca, "Dünyanın birçok yerindeki insani krizler gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Gıda, ancak güvenli olduğunda beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilir." dedi.

Kaynak: AA