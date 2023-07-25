Haber: Damla Oya Erman

Sabahın erken saatlerinde, çoklu şehir uçuşunuza yetişmek üzere havalimanına gelirsiniz ve panoya baktığınızda uçuş numaranızın yanında yanıp sönen kırmızı ışığı görürsünüz. Uçuşunuz gecikti. Şimdi o bağlantıyı kaçıracaksınız ve tüm seyahat planınızı yeniden düzenlemek zorunda kalacaksınız.

Ancak Tokyo Haneda'ya uğrayanlar, bu tür senaryoların dünya genelindeki diğer havalimanlarına göre çok daha az yaşandığını fark eder. Çünkü Tokyo Haneda, dünyanın en dakik mega havalimanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Tokyo Uluslararası Havalimanı olarak da bilinen Haneda, 2018 yılında yaklaşık 87 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun beşinci havalimanı konumunda yer alıyor. Hatta Chicago O'Hare (83 milyon), Heathrow (80 milyon) ve Hong Kong'dan (74,5 milyon) gibi büyük uluslararası merkezlerin de önünde yer alıyor.

Bu yoğun trafiğe rağmen, Haneda 2018 yılında uçuşların %85,6'sını zamanında gerçekleştirerek dünyanın en dakik mega havalimanı olmayı başardı. Bu oldukça etkileyici bir başarı, çünkü yılda 30 milyondan fazla kalkış koltuğu olan bir havalimanının ortalama zamanında gerçekleştirme yüzdesi sadece %77,1'dir.

Bu bilgiler, havacılık analiz grubu OAG'nin 2018 yılında 58 milyon uçuş kaydına dayanarak yaptığı bir çalışmadan elde edildi. Haneda'nın sürekli olarak dakik olması ve dört yıl üst üste bu unvanı alması oldukça etkileyici.

Peki, bu Tokyo geçidi bu kadar yoğun bir yolcu trafiğini nasıl kaldırıyor ve aynı zamanda etkili, temiz ve misafirperver olmayı başarıyor?

Haneda Havalimanı'nın dakik olma taahhüdü, tesisin diğer bölümlerine de yansıyor. Uluslararası terminalde, gezginler karakteristik Japon havalimanı deneyimi ile karşılanıyor.

Check-in'in üzerindeki mezzanine katında, Yoshino sedir ağacından yapılmış Nihonbashi Köprüsü replikası dahil, 17. yüzyıldaki Japonya'nın tasarımından ilham alınarak bir pazar sokağı bulunuyor.

Edo tarzı alışveriş sokağı, acelesi olan müşterilere sushi, yakitori ve oden gibi Japon lezzetlerini sunan 30 restorana ev sahipliği yapıyor. Bu restoranlardan biri olan Katsusen, günde yaklaşık 300 müşteriye hizmet veriyor ve çoğu müşteri için zaman önem taşıyor.

Katsusen Müdürü Hideyaki Kimihara'ya göre, bu baskıyla başa çıkmak, personelinin zihniyetine bağlı. Haneda Havalimanı çalışanlarının çoğu, genç yaşta dakik olmanın önemini öğrenerek yetişiyorlar. Onlara göre, dakik olmak, Japon kültüründe önemli bir değer taşıyor.

Haneda Havalimanı sadece zamanında olmasıyla değil, aynı zamanda kaliteli hizmetiyle de dikkat çekiyor. Son altı yıldır Skytrax tarafından beş yıldızlı kalite derecelendirmesi alan Haneda, bu sertifikayı kazanan sadece 12 havalimanından biri ve dünyanın en yoğun beş havalimanından biri olarak "birinci sınıf" statüsüne layık görülen tek havalimanı.

Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri'nde düzenli olarak "Dünyanın En Temiz Havalimanı" seçilen Haneda, hükümet tarafından verilen "Japonya Tuvalet Ödülü"ne de layık görüldü, bu da havalimanının erişilebilir ve bakımlı tesislere sahip olduğunun bir göstergesi.