Geniş bölgelerde üç kıtada aşırı sıcaklıkla boğuşurken ve okyanuslar hiç görülmemiş düzeylerde ısınırken, Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütü, Temmuz ayının hala bitmeden kaydedilen en sıcak ay olacağını "neredeyse kesin" bir şekilde raporladı.

Temmuz ayındaki sıcaklık o kadar aşırıydı ki, ilk 23 günün ortalama sıcaklığı 16.95 santigrat derece olarak ölçüldü. Bu, Temmuz 2019'da kaydedilen 16.63 santigrat derece rekorunu oldukça geride bıraktı.

Bu sıcaklık kayıtları, dünya genelindeki ortalama hava sıcaklığını takip ediyor ve genellikle yüzde birlik dereceyle kırılıyor. Ancak bilim insanları, ağaç halkalarından, mercan resiflerinden ve deniz dibindeki çekirdeklerden elde edilen binlerce yıllık iklim verilerine dayanarak, bu ayın kaydedilen en sıcak ay olduğunu ve 120,000 yıl öncesine kadar gittiğini düşünüyorlar.

Copernicus'un yardımcı direktörü Samantha Burgess, "Bunlar, insanlık tarihinin en sıcak sıcaklıkları" dedi.

Böylesine olağanüstü bir Kuzey Yarımküre yazı, muhtemelen rekorları kıracak nitelikte. Ancak Copernicus'un direktörü Carlo Buontempo, kesin bir şekilde bu yılın en sıcak yıl olacağını söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor.

Sıcaklık, insanlar üzerinde çarpıcı bir etkiye sahip. ABD'nin bazı bölgelerinde sıcaklık 50 santigrat derece üzerine çıktığında, sıcaklığa bağlı ölümler artmakta ve insanlar kavurucu sıcak zemine düşerek hayati tehlike altında kalmaktadır.

Akdeniz'de yüksek sıcaklıklarla beslenen yangınlar, 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Asya'da ise uzun süreli ve yoğun sıcak dalgaları hayatları tehlikeye sokmakta ve gıda güvenliğini tehdit etmektedir.

Burgess, bu olağanüstü sıcaklıkların başlıca nedeninin insan kaynaklı iklim değişikliği olduğunu belirtiyor. Atmosferdeki sera gazlarının konsantrasyonu, küresel hava sıcaklığı ile doğrudan ilişkilidir.

Geçtiğimiz yaz ABD, Çin ve güney Avrupa'daki sıcak dalgalarında iklim değişikliğinin "kesinlikle ezici" bir rol oynadığına dair yakın tarihli bir çalışma yayınlanmıştı.

El Niño'nun etkileri henüz tam anlamıyla hissedilmemiş olsa da, doğal bir iklim dalgalanması olan El Niño'nun gelecek yıl çok daha büyük bir rol oynaması ve sıcaklıkları muhtemelen daha da yükseltmesi bekleniyor.

Temmuz ayının en sıcak ay olacağı haberi, bu yaz zaten kırılan ve ardından tekrar kırılan bir dizi alarm verici rekorun arasında geliyor.

Geçtiğimiz ay, Haziran ayı Copernicus'a göre kaydedilen en sıcak Haziran ayıydı.

Temmuz ayında dünya kaydedilen en sıcak günü yaşadı. 6 Temmuz'da, küresel ortalama sıcaklık 17.08 santigrat derece olarak ölçüldü ve bu, Ağustos 2016'da kaydedilen 16.8 santigrat derece rekorunu geride bıraktı.

3 Temmuz'dan bu yana her gün, 2016 rekorundan daha sıcak geçti.

Burgess, 2023 yılının başından itibaren 7 ayın hemen hemen her ayının kaydedilen en sıcak beş ay arasında olduğunu söylüyor ve trendler sonbahar ve kış aylarında devam ederse, 2023'ün kaydedilen en sıcak yıllardan biri olacağı muhtemeldir.

Okyanustaki ısı da rekor seviyelerde. Mayıs ayının ortalarında, küresel okyanus yüzey sıcaklıkları "benzeri görülmemiş seviyelerde" ulaştı.