Haber: Damla Oya Erman

Haziran'dan Ağustos 2023'e kadar olan dönem tarihteki en sıcak aylar oldu ve iklim değişikliğinin gerçekleşmekte olduğu başka bir işaret daha.

Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları her ardışık ayda yeni rekorlar kırdı, Antarctic deniz buzu yayılması ise mevcut yılın bu zamanları için rekor düşük seviyede kaldı.

"Bizim gezegenimiz yeni geçirdiği bir kaynama mevsimine dayandı - kaydedilen en sıcak yaz," Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres bir açıklamada bulundu. "İklim çöküşü başladı."

Yaz, dünya çapında durdurulamayan sıcak dalgalarıyla karakterize edildi. Temmuz ayında birçok ülke - ABD, Meksika, İspanya ve Çin dahil - ulusal sıcaklık rekorları yaşadı ve sadece Meksika'da 200'den fazla sıcaklıkla ilişkili ölüm bildirildi.

Dünya genelinde deniz yüzeyi sıcaklıkları son beş ay boyunca özellikle yüksek oldu ve 2023 yılının Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında rekor seviyelerde kaldı. 2023 Ağustos ayında deniz yüzeyi sıcaklığı 20,98 santigrat derece olarak gerçekleşti ve bu, o ayın her gününde önceki Mart 2016 sıcaklık rekorunu aştı.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, "Sadece yeni aşırılıkları değil, aynı zamanda bu rekorları kırmaya devam eden şartların sürekliliğini ve bunların hem insanlar hem de gezegen üzerindeki etkilerini, iklim sisteminin ısınmasının net bir sonucu olduğunu" ifade etti.

WMO verilerine göre bu yıl Ağustos ayı, "büyük bir marjla" kaydedilen en sıcak Ağustos ayıydı ve Temmuz 2023'ten sonraki en sıcak ay oldu. Ayın toplam kara ve deniz yüzey sıcaklığı, 1850 ila 1900 ortalamasından 1,5 santigrat derece daha yüksekti.

Guterres, "Bilim insanları uzun süredir fosil yakıt bağımlılığımızın neyi serbest bırakacağını uyarıyorlar," dedi. "Yükselen sıcaklıklar, şimdi iklim çözümleri için bir patlama gerektiriyor. İklim kaosunun en kötüsünden kaçınabiliriz - ve kaybedecek bir anımız yok."

Ancak kısa vadede, El Niño şekillenirken koşullar daha da kötüleşebilir.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "El Niño olayının tam ısınma etkisini görmeden bunun gerçekleştiğine değinmek önemlidir," dedi.

El Niño, Güney Amerika'nın Pasifik kıyısının hemen dışında sıcak su biriktiği bir hava deseni olup genellikle daha sıcak küresel sıcaklıklara ve aşırı hava olaylarına yol açar. El Niño koşulları, tropikal Pasifik'te yedi yıl sonra ilk kez gelişirken sıcak dalgaları, yangınları ve sel olaylarını artırabilir. WMO'ya göre, okyanus ısınma olayının 2023'ün ikinci yarısının tamamında devam etme olasılığı yüzde 90'dır.