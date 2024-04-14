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Trafik ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla radar uygulamasının yanı sıra kimlik sorgulamalarıyla asayiş suçlarına karışan ve aranan şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Selektörle uyarı yaptıkları tespit edilen 66 sürücüye 690'ar liradan toplam 45 bin 540 lira ceza uygulandı.

Denetimler sırasında karşı istikametteki araçlara selektör yaparak uyaran sürücüler olduğunu fark eden ekipler, diğer şeritte de uygulama başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Çamköy bağlantı yolunda oluşturulan uygulama noktasında radar denetimi yaptı.

Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 126 bin 990 ağaç kurtarıldı

Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 126 bin 990 ağaç kurtarıldı

Kentte 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik ve asayiş denetimleri sıklaştırıldı.

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