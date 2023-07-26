Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hayvanların da yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerden olumsuz etkilendiğini dile getiren Günay, "Bu yüzden saha faaliyetlerinde bulunduğumuz deprem bölgelerinden Hatay ve Antakya'ya mama desteğinde bulunmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Günay, bazı insanların su kaplarının içine çöp veya yabancı madde atabildiğine değinerek, insanlarla hayvanların birlikte yaşama kültürü noktasında farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

Gönüllülerle şehir merkezindeki iş yerlerinin önüne yerleştirilmek üzere 100 su kabı hazırladıklarını belirten Günay, kent geneline yaymayı planladıkları proje kapsamında su kaplarının üzerine " su kabıdır çöpe atmayınız " uyarısı astıklarını anlattı.

DÜZCE AA- Bipativer Hayvanları Koruma Derneği yönetim kurulu üyesi Ilgın Günce Günay, barınma, beslenme ve tedavi alanlarında hak ve hizmeti önceleyerek çalıştıklarını söyledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.