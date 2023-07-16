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Ekiplerin rahatsızlanan kişiyi Karadere üzerinden halatla kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Şahan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu sırada evinde rahatsızlanan Şahan, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İlçeye bağlı Kırık köyü Karadere mevkisinde yaşayan Ahmet Şahan'ın (51) evine ulaşımı sağlayan köprü, 9 Temmuz'da kuvvetli yağışın ardından meydana gelen sel de yıkıldı.

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