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Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ç, N.T, ve bebek Z.N.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

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