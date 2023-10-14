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Kazaya neden olan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken E-5 kara yolunda trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.

Yaralılara ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılırken sürücü Muhammet E.A'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Eren G, Erdem Ö. ve Yusuf D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan Erdem Ö, Eren G. ve Yusuf D'yi sıkıştıkları yerden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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