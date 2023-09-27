LONDRA AA- Selim, EBRD'nin bugün açıklanan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltmesinin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu yıl yüzde 3,5'lik büyümenin ardından Türk ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyümesini beklediklerini kaydeden Selim, yukarı yönlü revizyonun bu yılın ilk yarısındaki ve özellikle ikinci çeyrekteki beklenenden güçlü büyümenin yansıması olduğunu dile getirdi.

Selim, büyüme tahmininin yükseltilmesinin aynı zamanda çalışan ve emekli maaşlarındaki artışlar, EYT, hükümet destekli garantiler, bankaların kredi artışlarını sağlayan borç verme hedefleri, seçim öncesi mali teşvikler ile 6 Şubat depremleri sonrası toparlanma ve yeniden yapılanma harcamalarındaki artıştan kaynaklandığını anlattı.

"Yabancıların Türk hisse senetleri ve tahvilleri güçlü şekilde arttı"

Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirlerin piyasalar tarafından "temkinli bir iyimserlikle karşılandığını" ifade eden Selim, "Türkiye'nin CDS priminde tarihi zirve olan Mayıs 2023'ten beri düşüşe tanık oluyoruz. Yatırımcı güveninde de iyileşme görüyoruz. Yabancıların Türk hisse senetleri ve tahvilleri güçlü bir şekilde arttı." dedi.

Selim, politika faiz oranlarında art arda yapılan artışlar, katma değer ve diğer vergilerde artışlar ve lirayı korumaya yönelik müdahalelerin azaltılması gibi yeni tedbirlerle cari açığın düşürülmesi ve döviz rezervlerinde yeniden yapılanma sağlamasının beklendiğini belirterek, "Eylülde açıklanan Orta Vadeli Plan yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı ve yetkililerin fiyat istikrarı, kaynakların verimli dağıtımı ve büyümenin sürdürülebilirliği konusundaki kararlılığının sinyalini verdi." diye konuştu.

Sıkılaşan maliye ve para politikalarının bu yılın ilk yarısında büyümenin yavaşlamasına yol açacağını aktaran Selim, öncü göstergelerin tüketici ve işletmelerin daha az harcadığını gösterdiğini ve mali açığın da geçen yıllara göre yüksek kalabileceğini söyledi.

Selim, tedbirlerin bazı etkilerinin şimdiden görülmeye başlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Turizm gelirlerinin de güçlü şekilde artmasıyla Temmuz 2023'te, Ekim 2021'den beri ilk aylık cari fazla oluştu. Yabancı sermaye akıyor ve yabancı yatırımcıların dönüşünün sinyalini veriyor ve rezervlerin yeniden inşasına yardımcı oluyor. Türkiye'nin uzay ve savunma, enerji ve doğal kaynaklar gibi farklı sektörlerde de Körfez ülkelerinden 50 milyar dolar seviyesinde yatırım alabilmesi, Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacak.

Aynı zamanda, yatırımcıların ve onların güveninin cezbedilmesi ve sürdürülmesi için Ortodoks ekonomi politikasına geçişin sürdürülmesi hayati önem taşıyor. Yatırımcıları çekmeye devam etmek için makroekonomik istikrarı sürdürmek ve daha sürdürülebilir bir büyüme sağlamaya ihtiyaç var. Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyelinin sağlanması için çözülmesi gereken sistemik sorunlara da odaklanmak gerekiyor."

Selim, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapısal reform gündeminin yeniden canlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.