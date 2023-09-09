Haber: Mert Osman Erman

Olayın vücut kamerası videosu, iki polisin Irizarry'yi trafik ihlali nedeniyle durdurduğunu gösteriyor, ardından biri ona birden fazla el ateş ediyor.

27 yaşındaki memur Mark Dial, Cuma sabahı kendisini polise teslim etti.

14 Ağustos'taki olaydan iki gün sonra, polis ilk açıklamalarını olayla ilgili değiştirdi. Başlangıçta, Irizarry'nin aracının dışından polise bıçakla saldırdığını söylemişlerdi.

Ancak Philadelphia savcıları tarafından Cuma günü yayınlanan vücut kamerası görüntüleri, Irizarry'nin memurun ateş açtığı sürücü koltuğunda oturduğunu açıkça gösteriyor.

Polis, olayın yanlış bir açıklamasının nasıl ortaya çıktığını belirlemek için soruşturma yaptıklarını söyledi.

Cuma günü, Dial'ın avukatı, müvekkilinin Irizarry'nin bir silah taşıdığını düşündüğü için ateş açtığını söyledi. Avukat Brian McMonagle, "Philadelphia sokaklarında ölen son polis memuru olacağından korkarak ateş etti" dedi.

Dial'ın cinayet suçlamasıyla mücadele etmeyi amaçladığını ekledi.

Savcılar, Irizarry'nin "dizinin üzerine açık bir katlanabilir bıçak tuttuğunu" ve penceresinin kapalı olduğunu belirtti.

Irizarry, Philadelphia'nın Kensington semtinde aracını yanlış yöne döndüğü için durdurduklarını söyleyen polis tarafından park etmişti. Öğle vaktiydi.

Dial ve ortağı bir polis aracıyla yanına geldi.

Vücut kamerası görüntülerinde memurun Irizarry'ye "ellerini göster" diye bağırdığı ve ona ateş edeceğini tehdit ettiği duyuluyor.

Yaklaşık beş saniye sonra memur, hâlâ sürücü koltuğunda oturan Irizarry'ye birden fazla el ateş ediyor.

Atışlar yapıldıktan sonra Dial'ın ortağının "Mark, bekle. Mark, dur" dediği duyuluyor.

Video, iki memurun tepkisiz Irizarry'yi aracından çıkarıp işaretli bir polis aracının arka koltuğuna koyduğunu gösteriyor. Onu hastaneye götürüyorlar.

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, Cuma günü Irizarry'nin ailesinin bir hafta önce videoyu izlediğini ve bunun halka açıklanmasını istediğini söyledi.

Irizarry'nin teyzesi Zoraida Garcia, geçen hafta bir protestoda gazetecilere videoyu "korkunç" olarak nitelendirdi.

Irizarry'nin ailesi, yedi yıl önce Puerto Rico'dan bölgeye taşındığını ve bir tamirci olarak çalıştığını söyledi. Şizofreni tedavisi gördüğü bildiriliyor. Aile, hem Philadelphia şehrine hem de memura haksız ölüm davası açmayı planlıyor.

Beş yıllık bir memur olan Dial, olaydan sonra itaatsizlikle suçlandı ve 30 gün uzaklaştırıldı.

Philadelphia Polis Komiseri Danielle Outlaw'a göre memur, olayı soruşturmaya işbirliği yapmayı reddetti.

Irizarry'nin ölümü, Philadelphia topluluğundaki birçok kişiyi öfkelendirdi ve protestolar düzenlediler. Görüntüler yayınlandıktan sonra Belediye Başkanı Jim Kenney bir açıklamada şunları söyledi: "Halktan, gösterilerde ve hesap verebilirlik çağrılarında sakin olmalarını istiyoruz."

Philadelphia polis memurlarını temsil eden sendika, "tüm kanıtların mahkeme sırasında sunulana kadar yargılamayı beklemelerini" istedi.

Dial, Cuma öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı ve 500 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

26 Eylül'de bir ön duruşma için mahkemeye çıkması gerekiyor.