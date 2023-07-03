Edirne

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak Kırkpınar davul zurna ekibi tarafından Selimiye Meydanı'ndaki tarihi belediye binası girişinde karşılanan Gürkan, ekip şeflerine bahşiş verdi, güreşlerin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gürkan, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kırkpınar'ın Türk milletinin yaşattığı en eski geleneklerden biri olduğunu belirten Gürkan, 2010 yılından bu yana UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar'ı düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu yılki Kırkpınar'ın Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Gürkan, "Bu yıl ilelebet payidar olacak olan Cumhuriyeti'mizin 100. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu toprakları bize vatan olarak armağan eden tüm şehitlerimize yakışır, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir Kırkpınar'ı gerçekleştireceğiz." dedi.

Gelecek yıl farklı format

Gürkan, Kırkpınar'da bu yıl alışılagelmiş güreş formatının son kez uygulanacağını dile getirdi.

Önümüzdeki yıldan itibaren daha nitelikli, kaliteli, seyir zevki yüksek ve gelenekselliğine daha yakın kıran kırana bir Kırkpınar izleneceğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bizim çağrılarımıza kayıtsız kalmadı. Güreş camiası kayıtsız kalmadı. Kırkpınar Ağamız Seyfettin Selim kayıtsız kalmadı. Türkiye'deki yağlı güreşlerde bu yıl başlayan lig düzenlemesiyle Kırkpınar'a kimlerin katılabileceği, kimlerin bu puanı hak ettiği yıl sonunda güreşler bittiğinde listelenecek ve önümüzdeki yıl Kırkpınar'da başpehlivanlık hariç diğer 13 boyda en yüksek puan alan 64'er pehlivan, baş pehlivanlık boyunda da 32 pehlivan katılacak.

Bu da bize zaman açısından, temaşa zevki, seyir zevki yüksek daha güzel güreşler izlememize fırsat tanıyacak. Seyirciye aynı şekilde. Puanlama sistemiyle ilgili ciddi değişiklikler olacak. Böylece Kırkpınar'ın tarihi zevki, tarihi misyonu gelecek yüzyıllara daha sağlam bir şekilde taşınmış olacak."

Rekor bekleniyor

Gürkan, bu yıl format değişikliği öncesi Kırkpınar'a rekor düzeyde pehlivanın katılabileceğini belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 3 bin civarında yağlı güreş yapan pehlivan olduğunu söyleyen Gürkan, şöyle devam etti:

"Bu sayı biraz daha artabilir. Bir taraftan baktığınızda işte katılımcı rekoru kırıyorsunuz güzel ama cuma sabah 08.30'da güreşleri başlatmak zorunda kalıyoruz. Güreşlerde biliyorsunuz yarım saat sonra puanlamaya geçmek zorunda kalıyoruz. Bu da gitgide güreşin o kıran kırana özelliğinin kaybolmasına sebep oluyor. Bu yıl belki bir patlama yaşanabilir. Bu puanlamaya geçmeden, 'hadi biz de dualı çayıra çıkalım' diyenler olabilir. Ama önümüzdeki yıldan itibaren her şey bizim istediğimiz gibi yoluna girecek, rotasına girecek ve bundan sonra daha kaliteli güreşler izleyeceğiz."

Neden daha fazla ödül verilmiyor?

Gürkan, Kırkpınar başpehlivanına bu yıl 1 milyon lira ödül verileceğini belirtti.

Kendisine, başpehlivana neden daha çok ödül vermedikleri yönünde şikayetler geldiğini ifade eden Gürkan, şöyle sürdürdü:

"Kırkpınar'ın maddi olarak tüm yükü öteden beri Edirne Belediyesinin üzerinde. Bugüne kadar Edirne Belediyesine bir kez Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun bakanlığı döneminde bir maddi katkı yapıldı, cüzi bir maddi katkı. Biz tabi o kadar çok yerlere para ödüyoruz ki gerçekten pehlivanlara verecek özellikle başpehlivana verecek bir ödül bulamıyorduk. Ben bu yıl yeni sisteme geçilecek olmasının da teşvikiyle biraz da örnek olsun diye, model olsun diye Balıkesir'de yapılan toplantıda 'başpehlivana bir milyon lira ödül verelim' dedik. Başpehlivana bu yıl bir milyon lira ödül vereceğiz. Bunun 500 bin lirasını Edirne Belediyesi verecek, 500 bin lirasını da Kırkpınar ağası verecek."

AA