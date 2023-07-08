Edirne Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Program Okulu’nda sene sonu toplantısı yapıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Halk Eğitim Müdürü Gamze Ersöz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Müzekka Bayrak, Cemal Turan, Nail Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile yetkililer toplantıya katıldı.

Toplantı, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı’nın gündem maddeleri ile başlayarak eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili değerlendirme ve il genelinde devam eden, yapılması planlanan projelerin anlatımıyla sürdürüldü.

Durum analizi, başarılı oldukları alanlar, iyileştirme yapılması gereken alanlar, verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri konuşuldu.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN