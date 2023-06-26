Edirne

Edirne'de aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar iş merkezlerinin girişi, dükkanların güneşlikleri ya da otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığınıp yağışın dinmesini bekledi.

Havanın kapalı olduğu kentte yağış, zaman zaman durup zaman zaman şiddetini artırıyor.

Hava sıcaklığının 24 derede olduğu ilde sağanağın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'nde de sağanak etkili oluyor. Ara ara şiddetini arttıran yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Trafikte de aksamalar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde rögar kapaklarını açıp, suyun tahliyesini sağladı.

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu bölgede, yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

AA