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Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan 'a gitmeye çalışan İ.C. ve S.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini sundu

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