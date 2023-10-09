İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinde kendisini askeri personel olarak tanıtarak bazı kişileri dolandırdığı ileri sürülen şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri iki kişiyi dolandırarak ziynet eşyalarını aldığı öne sürülen A.K'yi yakaladı.

A.K'nin yapılan incelenmesinde "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçu"ndan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin dolandırıcılık yaparak aldığı ziynet eşyaları, sahiplerine teslim edildi.

AA