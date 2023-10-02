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Kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ağaç Pazarı Caddesi'ndeki metruk bir evin duvarına çarpan araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü polisten kaçarken kaza yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

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