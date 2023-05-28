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Seçimin hayırlı olmasını dileyen Efe, "Sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

Kızının yardımıyla kabine girerek oyunu kullanan Efe, daha sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.

Kronik rahatsızlıkları nedeniyle Kocasinan Mahallesi'ndeki evinde tedavi gören 74 yaşındaki Edip Efe, ekipler tarafından evinden alınarak oy kullanacağı Yüksek Yeşil İlkokulu'ndaki 1140 no'lu sandığa getirildi.

Ekipler, evde tedavi gören hastalar a da oy kullanacakları okullara ulaşmalarında yardımcı oldu.

İl merkezinde 14 sağlık personeli ve 5 araçla görev yapan ekipler, oy kullanmak isteyen hastaları odalarından sandalye tipi sedyelerle alarak hasta nakil ambulansıyla okullara götürdü.

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