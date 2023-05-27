EDİRNE AA- Valiliğin destekleriyle kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfının "Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar Projesi" uygulama binasında yöresel tatlara farklı tarifler uygulandı.

Kooperatif üyesi ev hanımları ve şef Recep Efetürk'ün katılımıyla hazırlanan menüde güvemden tarhana çorbası, erişte mantısı, tarhana pilavı ve ekmeği, kaz oturtma, ev baklavası, yaprak sarma ve börek çeşitleri yer aldı.

Menü planlaması ile pişirilen yöresel yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere, Türk mutfağının zengin bir gastronomi mirasına sahip olduğunu söyledi.

Edirne'nin yöresel lezzetli yemekleriyle öne çıktığını belirten Soytürk, ev hanımlarının kooperatifte ürettiği yöresel ürünlerin farklı menülerle sunulmasının kültürel zenginliğe katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de kooperatifte üretilen ürünlerin fonksiyonel olabilmesi ya da daha farklı ve daha faydalı hale getirebilmesi için menü planlaması yaptıklarını dile getirdi.

İşçimen, "Kooperatif çalışanlarına veya evsel tüketim boyutunda üretim yapan tüm kadınlarımıza yaptıkları ürünlerinin daha farklı nasıl pişirilebileceği nasıl sunulabileceği nasıl üretilebileceği ve nasıl sergilenebileceği konusunda gastronomik anlamda bildiklerimizi ekleyerek faydalı hale getirmeye çalıştık." dedi.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Balı, Valiliğin desteğiyle kooperatiflerde çalışmalar yapan ev hanımlarının üretime katkı sağlamaya devam ettiğini dile getirdi.

Türk Mutfağı Haftası'nda değerli çalışmalar yapan kooperatif üyelerine teşekkür eden Balı, yöresel yemekleri farklı menülerle sunumunun dikkati çektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, İşçimen ve şef Efetürk'e plaket taktim etti.

Vatandaşlara yöresel yemekler ikram edildi

Hafta kapsamında tadım, yemek sunumu, söyleşi ve yarışma gibi farklı etkinlikler düzenlendiğini belirten Soytürk, şöyle konuştu:

"662 yıllık zengin bir saray ve Rumeli mutfağına sahip olan Edirne'nin yöresel gastronomik ürünlerini en güzel şekilde tanıtıp anlatmaya çalıştık. Geçmişten gelen gelenek ve göreneklerle oluşan yöreye özgü yemeklerin ve pişirme tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerini güzel bir şekilde tamamladık."

Etkinlikler kapsamında, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Mor Ev Atölye'de de vatandaşlara lokma dağıtıldı.