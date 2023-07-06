EDİRNE AA- Bu yıl 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın Er Meydanı'nda başlayacak.

Edirne'de bazı esnaflar kentin turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan Kırkpınar'ın tanıtılması için dükkanlarında ayrı bir köşe oluşturdu.

Esnaflar, yağlı güreşlere ait kispet, davul, zurna, ağa tespihi, ağa giysisi gibi objelerin tanıtımını yapıyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın tanıtımına katkı sağlamak için dükkanında objelerin yer aldığı bir köşe oluşturduğunu söyledi.

Kırkpınar'ın dünyada gerçekleştirilen en eski spor organizasyonları arasında yer aldığını ifade eden Dinar, esnafların Kırkpınar'ı tanıtmaya önemli katkılar sağladığını aktardı.

Kırkpınar dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı turistin kente geldiğini belirten Dinar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kırkpınar gelmeden başlıyoruz heyecanını yaşamaya. Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi Edirne'de yapılıp da biz esnaflar heyecanlı olmaz mıyız? Burada bir Kırkpınar köşesi oluşturduk. Edirne'ye gelen misafirlerimiz yemeklerini yerken içeride küçük objeler var. Kırkpınar mumu, tarihi Kırkpınar marşı, davulu, zurnası, ağa kıyafetinin olduğu köşeyi geziyorlar. Çok da memnun oluyorlar. Biz de burada küçük bir tanıtım yapıyoruz kendilerine. Tüm esnafımız Kırkpınar'ın tanıtıma katkı sağlıyor. Bakıyoruz bir eczanenin camında görüyoruz Kırkpınar objesini, bir kahvenin köşesinde görüyoruz bu çok güzel bir şey."

Dünyanın birçok noktasından ziyaretçilerin Kırkpınar için geldiğini aktaran Dinar, Kırkpınar'a daha çok sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Almanya'dan Edirne'ye gelen Salih Acar ise Dinar tarafından oluşturulan Kırkpınar köşesini gezerek, ata sporu Kırkpınar'ın tanıtılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Dinar, Acar çiftine Kırkpınar'ın davet simgesi olan kırmızı dipli mum hediye etti.

Öte yandan Edirne'de, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak 40 kişilik davul zurna ekibi, sokaklarda güreş havaları ve Rumeli ezgileri çalarak vatandaşları güreşlere davet ediyor.

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerde geleneksel kıyafetleriyle gezen ekip ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.