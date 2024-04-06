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Üçüncülük etabının maç programı şöyle:

Bu seride 2 galibiyete ulaşacak takım, sezonu üçüncü sırada bitirecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi 'nde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta'nın karşı karşıya geleceği üçüncülük etabının da maç programı belli oldu.

- Üçüncülük etabının da programı açıklandı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak

Ligde play-off final serisinin maç programı şöyle:

Yarı finalde Ziraat Bankkart'ı eleyen Fenerbahçe Parolapara ile Galatasaray HDI Sigorta'yı saf dışı bırakan Halkbank, 2023-2024 sezonu şampiyon tamamlamak için karşılaşacak.

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