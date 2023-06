ANKARA AA - AK Parti Genel Başkanvekili görevine atanan Efkan Ala, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Zafer Sırakaya'ya devretti.

Ala, parti genel merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, görev yaptığı sürede Sırakaya'nın yardımcısı olduğunu belirtti.

Çalışmaları kapsamında AK Parti'nin vizyonu gereği yurt dışında yaşayan vatandaşları ziyaret ettiklerini ifade eden Ala, gurbetçilerin problemlerini dinlediklerini, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaptıklarını, elde ettikleri verileri ilgili birimlere aktardıklarını söyledi.

Zafer Sırakaya'nın bu dönemde kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zafer Bey, görevi liyakatle yürütecek bir arkadaşımız. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü işini detaylı bir biçimde bilen, bilmekle de kalmayıp yaşayan bir arkadaşımıza bu görevi devretmekten memnuniyet duyuyorum. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz bizim yürekten bağlı olduğumuz, bizi yürekleriyle seven, bize olan hasretlerini her kelimede hissettiğimiz vatandaşlarımız. Zafer Bey ile el birliğiyle çalışacağız, çok başarılı olacaktır. Ondan hiç şüphem yok."

Ala, dış ilişkilerden sorumlu oldukları dönemde Avrupa Parlamentosunda ve ülkelerin çeşitli meclislerinde parlamenter diplomasisinin gereğini yerine getirdiklerini, Türkiye'nin menfaati için parlamenterlerle, kongre üyeleriyle, senatörlerle görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarını, bulundukları ülkenin siyasetinde, iş dünyasında, kültür hayatında olmaları için sürekli teşvik ettiklerini anlatan Ala, "Onların çözülmesi gereken sorunlarını da takip edip çözmek bizim boynumuzun borcudur. Onlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı destekleme yönünde iradelerini koydular ve çok belirleyici oldular. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yurt dışındaki vatandaşlarımızdan aldığı oy ve irade desteği bütün dünyada yankı yaptı." dedi.

Ala, genel başkanvekili olarak elinden gelen katkıyı ülke ve millet için sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

- "Büyük bir uğraş gösterdik"

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya da genel başkanvekili görevine atanan Ala'ya başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisine bu görevi tevdi ettiği için teşekkürlerini sunan Sırakaya, partinin dış politika vizyonunu temsil eden genel başkan yardımcılığı görevini devralmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Gelecek dönemde Türkiye'nin insan odaklı, ilkeli ve girişimci siyasetinin devam etmesinin dünya siyaseti açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Sırakaya, şunları söyledi:

"Sayın Başkanımızın başkanlığında 2021 itibarıyla 17 ülkeyi, 29 şehri ziyaret ettik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın sıkıntılarının ve sorunlarının giderilmesi konusunda büyük bir uğraş gösterdik. Avrupa'da yükselen ırkçılığın, zenofobi ve popülizmin sadece Avrupa için değil aynı zamanda tüm dünya ülkeleri için de büyük bir tehdit unsuru haline geldiği süreci gözlemliyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde bugün olduğu gibi bu konularla ilgili olarak mücadelemizi, İslam düşmanlığına karşı olan mücadelemizi muhakkak devam ettirme düşüncesindeyiz."

Sırakaya, görevi süresince desteğini esirgemeyen Efkan Ala'ya teşekkür etti.