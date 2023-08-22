Haber: Beyza Betül Cihan

Ahmet Kural, İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız gibi birçok projede birlikte çalıştığı yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir ile Efsane film için yeniden bir arada. Bugüne kadar birbirinden başarılı pek çok yapıma imza atan ünlü yönetmen ve senarist, yine bir komedi filmi için çalışmalarını tamamladı.



Aytaç Medya’da buluşan ekip kahkahalar eşliğinde imzalarını attılar. Oyuncular, Çorum’un eşsiz doğası ve tarihi mekanlarında 7 bin yıllık yoğurdun sırrını çözmeye çalışacaklar.

Bu kadro her zamanki gibi “Efsane”

Efsane filminde, birlikte görmeye alıştığımız Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz gibi isimlerin yanı sıra Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Filmin en büyük sürprizi de Diriliş Ertuğrul dizisindeki Süleyman Şah rolüyle gönüllere taht kuran Serdar Gökhan olacak. Ünlü oyuncu, Efsane filmi ile ilk defa bir komedi filminde rol alacak.

Filmin çekimleri Çorum’da

Filmin çekimleri, Ağustos ayının sonu itibariyle Çorum'da yapılacak ve 5 hafta sürecek. Yılın en iddialı filmi “Efsane” için Çorum'da kurulan platoda evlerin, yolların ve diğer tüm detayların sıfırdan yapıldığı yeniden bir kent kuruluyor. Ahmet Kural’ın ikiz iki kardeşi oynayacağı film için Hollywood’da kullanılan özel bir maske ve görsel efektler için yeni teknolojiler kullanılması hedefleniyor. Çorum’da yaşayanların da filmde rol alabilmesi için kentte cast çalışmaları şimdiden başladı.

Filmin konusu

Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.

Künye

Yapım: Aytaç Medya

Yapımcı: Aytaç Ağdağ

Senaryo ve Yönetmen: Selçuk Aydemir

Genel Koordinatör: Ediz Kentkuran

Görüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki

Müzik: Aytekin Ataş