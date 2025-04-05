HABER: SEVGÜL EROĞLU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'nin müziğiyle tüm sınırları aşan, karakterleriyle zamansız bir etki yaratan “Carmen” 10 -12 -17-24 -26 -30 Nisan 2025 de Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleniyor…

Carmen Operasında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı, 10 ve 12 Nisanda , uluslararası arenada dikkat çeken tecrübeli orkestra şefi George Pehlivanian yönetecek. Pehlivanian, Avrupa’dan Uzak Doğuya, Amerika’dan Avustralya’ya dünyanın dört bir yanındaki Operalar, Filarmoni ve Senfoni Orkestralarını yönetmiş, kendi kuşağının önde gelen şeflerinden biri olarak nitendirilmektedir…

Özgürlüğün ve tutkunun hikâyesinin çarpıcı biçimde anlatımı… Özgürlüğüne âşık bir kadın. Tutkulu ama yıkıcı bir aşk ve kaçınılmaz bir son…

Sevmenin de sevilebilmenin de cesaret gerektirdiğini en trajik haliyle anlatan Carmen, izleyiciyi 19. yüzyıl İspanya’sına götürerek, bir aşkın nasıl tutku ile başlayıp bağımlılığa ve trajediye dönüşebileceğini gözler önüne seriyor. Güçlü olduğu kadar başına buyruk, baştan çıkarıcı olduğu kadar özgürlüğüne düşkün Carmen’in hikâyesi, Don José’nin gözünde bir tutku fırtınasına dönüşerek onu geri dönülmez bir sona sürüklüyor…

Dünyanın en seçkin opera eserlerinden olan ve dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet'ye ait olan “Carmen”in librettosu Prosper Mérimée’nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halévy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alınmıştır. İlk kez 1875 yılında Paris’de sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kalan Carmen operası, ne yazık ki Bizet’nin ölümünden sonra, muhteşem başarısını yakalamış ve dünya çapında ün kazanmıştır.

Operanın hikâyesi; 1830 civarlarında İspanya’nın Sevilla şehrinde geçer. Eserin baş kahramanı güzel, ateşli ve herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don José’den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen’in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don José’nin ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur…

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu Carmen operasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı, İbrahim Yazıcı ve George Pehlivanian dönüşümlü yönetecek.

Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu’na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil’e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor. Çocuk korosu şefi ise Gizem Berrak Taş Güzeloğlu.

Temsillerde; “Carmen” rolünde Aylin Ateş, Nesrin Gönüldağ ; “Don José” rolünde Ali Murat Erengül, Efe Kışlalı; “Escamillo” rolünde Göktuğ Alpaşar, Alper Göçeri; “Micaëla”rolünde Özgecan Gencer ,Ayten Telek ; “Zuniga” rolünde Emre Güngör, Erdem Sakarya; “Moralès”rolünde Ufuk Karakoç, Burak Kul;“Frasquita” rolünde Sevim Ateş, Anna Sirel Etyemez; “Mercédès” rolünde Ceren Şahin, Elif Tuğba Tekışık ; “Le Dancaïre” rolünde Alp Köksal, “Le Remendado”rolünde Çağrı Köktekin dönüşümlü olarak rol alacaklar.