Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 10,31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü.
AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 10,31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü.
AA
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