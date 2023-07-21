Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 10,31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü.

AA