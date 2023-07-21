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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesine 10,31 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 13,11 kilometre olarak ölçüldü.

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi

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